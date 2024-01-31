В армии Китая заявили о продолжении сотрудничества с РФ вопреки давлению США

Министр обороны Китая и бывший глава ВМС страны Дун Цзюнь заявил о продолжении сотрудничества с РФ вопреки давлению США и ЕС из-за конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил на совместной видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

«Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», -— подчеркнул он.

По словам китайского военного, в Китае видят стремление Запада изолировать Россию, и поэтому «стараются оказать РФ решительную поддержку», чтобы помочь ей ответить на глобальные вызовы».

До этого в США заявили, что Россия и КНР разрабатывают оружие для поражения американских спутников. При этом американские военные назвали технологии в области космоса сейчас являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя.

Ранее Канада назвала угрозой безопасности исследовательские институты РФ, КНР и Ирана.