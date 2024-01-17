Канада назвала угрозой безопасности учреждения России, Китая и Ирана

В правительстве Канады заявили, что более сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов якобы представляют «угрозу» для национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте канадского правительства, на котором размещен соответствующий список учреждений.

Как говорится в опубликованном на сайте заявлении, ученые будут лишены финансирования от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или в той или иной форме получают от них поддержку. Речь идет о специалистах, которые занимаются исследованиями в сфере чувствительных технологий. К таким технологиям отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, аэрокосмические исследования, разработка современных вооружений, медицина.

В заявлении утверждается, что «университеты, исследовательские институты или лаборатории», включенные в список, связаны с «военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности» указанных стран.

До этого Канада ввела санкции против 30 физических лиц из России.

Ранее в МИД России рассказали, чем может обернуться для Канады заигрывание с нацистами.