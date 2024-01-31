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Богданов назвал причину отказа от участия в президентских выборах в РФ

Богданов объяснил снятие с выборов наличием открытого иностранного счета

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Нина Зотина/РИА Новости

Основатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Андрей Богданов объяснил снятие своей кандидатуры с выборов наличием у него открытого иностранного счета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, он не успел закрыть этот счет к выборам. После написания Богдановы заявления о выходе из президентской гонки, проект соответствующего постановления ЦИК был «оперативно подготовлен» и оно было принято комиссией единогласно.

Это уже второй кандидат, снявший свою кандидатуру с выборов после подачи заявки и подписей в ЦИК.

До этого Сергей Бабурин заявил, что снял свою кандидатуру из-за того, что поддерживает Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.
Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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