Стало известно о выходе Богданова из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.

Утром 31 января Богданов сдал собранные подписи в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Накануне председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин ЦИК тоже сдал подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах, однако сразу после этого заявил, что выходит из предвыборной гонки, а также призвал поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК. Самовыдвиженцам нужно собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку (при этом не более 7,5 тыс. на один субъект). Тем, кто участвует в выборах от политической партии, необходимо не менее 100 тыс. подписей (на один субъект не может приходиться более 2,5 тыс.).

В число кандидатов попали бывший аграрий Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков (от «Новых людей»).

29 января ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.