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За рубежом образованы 276 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ

ЦИК: за рубежом образованы 276 избирательных участков для голосования на выборах

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В 143 иностранных государствах образованы 276 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев, передает ТАСС.

По его словам, 7 из 276 избирательных участка образованы на территории города Байконур.

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь сообщила, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали 465 тысяч человек.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента.

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