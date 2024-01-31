Большинство эстонцев не хотят видеть Каю Каллас на посту премьер-министра

Только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту. Об этом свидетельствует опрос фирмы Turu-uuringute по заказу газеты Eesti Päevaleht, передает ERR.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенном в декабре, рейтинг Каи Каллас снизился на два процентных пункта, отмечается в материале.

Самым популярным кандидатом на пост премьера Эстонии является руководитель парламентской партии Isamaa («Отечество») и бывший глава МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, набравший 25% процентов голосов.

Замыкает тройку градоначальник Таллина Михаил Кылварт, которого хотят видеть в должности премьера 13% респондентов.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее премьера Эстонии окрестили одним из лучших политиков Европы.