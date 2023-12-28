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Премьера Эстонии окрестили одним из лучших политиков Европы

Премьера Эстонии Каллас назвали одним из лучших политиков Европы

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Kenzo Tribouillard/AP

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что действующий премьер-министр страны Кая Каллас является одним из самых влиятельных политиков Центральной и Восточной Европы, а также интеллектуально превосходит лидеров западных стран. Его слова передает ERR.

«Если посмотреть на внешнюю политику, то ни в одной стране Центральной и Восточной Европы нет такого влиятельного человека. В интеллектуальном отношении в Европе на данный момент нет никого, кто мог бы сравниться с ней», — заявил Ильвес.

Он предположил, что конкуренцию ей могут составить главы правительств крупных западных стран, однако «интеллектуально она их превосходит».

По его словам, необязательно быть сторонником Партии реформ, которую представляет Каллас, чтобы признать, что у Эстонии «очень талантливый премьер-министр с точки зрения внешней политики и безопасности».

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов.

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