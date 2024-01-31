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Премьер Японии намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Кисида намерен как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости как можно быстрее организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Его слова приводит агентство Kyodo.

«Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне», — заявил Кисида.

Премьер Японии подчеркнул, что для достижения цели ведется работа по различным каналам. В то же время он отказался раскрыть детали, сославшись на возможное влияние на будущие переговоры.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин во время встречи с главой МИД Китая Ван И и главой МИД Японии Ёко Камикавой выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних саммитов Сеула, Пекина и Токио по нормализации отношений между государствами.

До этого Северная Корея обвинила Японию в подготовке к «агрессивной войне».

Ранее в Южной Корее назвали правящую династию КНДР «наследственным тоталитарным режимом».

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