В Южной Корее назвали правящую династию КНДР «наследственным тоталитарным режимом»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом». Об этом сообщает Yonhap.

По его словам, «северокорейский режим» единственный в мире, разрешивший наносить превентивный ядерный удар на уровне закона.

«Если бы они были благоразумны, они отказались бы от ядерного оружия в пользу поиска способов дать своему народу жить [лучше], но они готовы сделать все, лишь бы сохранить свой наследственный тоталитарный режим», — заявил Юн Сок Ёль.

Глава Южной Кореи также раскритиковал заявления Ким Чен Ына о невозможности мирного воссоединения Пхеньяна и Сеула.

«Подобные действия сами по себе носят антинародный характер, противоречат воссоединению, являются провокациями и угрозами, которые противоречат истории», - подчеркнул он.

До этого южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. В связи с этим военные Южной Кореи усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в перекладывании ответственности за напряженность.