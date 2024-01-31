Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового украинского посла

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в Китае Павла Рябикина. Об этом сообщает МИД КНР.

Отмечается, что председатель КНР принял верительные грамоты у 42 новых послов в Китае, в том числе у Рябикина. В июне 2023 года новый украинский посол передал копии верительных грамот главе протокольного отдела МИД КНР Хун Лэю.

До этого советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин вскоре намерены провести новый телефонный разговор.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты у вновь прибывших послов. Он посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.