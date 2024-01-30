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В ЮАР заявили, что все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС

Дипломат ЮАР Суклал: все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Глава делегации ЮАР на саммите БРИКС Анил Суклал заявил, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС». Об этом сообщает РБК.

«Думаю, что это положительный знак, поскольку страны БРИКС не настроены против Запада. Мы никогда не говорили, что все, что мы делаем, противоречит интересам какого-либо блока или какой-либо части света», — сказал Суклал.

При этом представитель ЮАР не стал уточнять, какие еще страны хотят работать с БРИКС, поскольку это «чувствительный вопрос».

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что страны — члены БРИКС намерены уделить особое внимание увеличению доли национальных валют в торговле в рамках организации. Дипломат подчеркнул, что с 1 января 2024 года в БРИКС вошли пять новых государств. Речь идет о Египте, Саудовской Аравии, Иране, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений. То же касается строительства справедливого мирового порядка, уточнил он.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о значительном увеличении расчетов страны с БРИКС в национальных валютах.

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