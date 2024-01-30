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Автор «Черного лебедя» спрогнозировал возможную катастрофу в США

Экономист Нассим Талеб заявил, что долговая спираль США подобна спирали смерти

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«Газета.Ru»

Экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб считает, что долговая нагрузка Соединенных Штатов может привести к катастрофе. Об этом сообщает Bloomberg.

«До тех пор, пока Конгресс будет продолжать расширять лимит долга и заключать сделки, в конечном итоге у вас [у США] будет долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — считает экономист.

По словам Талеба, для того, чтобы восполнить дефицит американского бюджета, может потребоваться чудо. Аналитик указывает на то, что дефицит бюджета США растет с невиданной скоростью.

До этого глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон считает, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга.

Банкир также согласился с мнением бывшего спикера палаты представителей конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг США «самым предсказуемым кризисом» в истории страны.

Ранее была названа главная угроза мировой экономике в 2024 году.

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