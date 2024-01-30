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Посла Британии вызвали в МИД Ирана после слов премьера Сунака

IRNA: британский посол вызван в МИД Ирана после заявлений премьера Сунака

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Посол Британии Саймон Шерклиф был вызван в министерство иностранных дел Ирана после слов премьер-министра Риши Сунака, которые сочли антииранскими. Об этом сообщило агентство IRNA.

«В связи с продолжением обвинений британского режима в адрес Исламской Республики Иран, Саймон Шерклиф, британский посол в Тегеране, был сегодня днем вызван в министерство иностранных дел генеральным директором отдела Западной Европы, ему был высказан решительный протест», — отмечается в сообщении.

До этого Сунак заявил, что обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке, и призвал Иран к деэскалации после удара по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании, ответственность за который взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Он подчеркнул, что Лондон поддерживает своих союзников в стремлении обеспечить стабильность и мир на Ближнем Востоке и продолжит работать в этом направлении. Великобритания «решительно осуждает» подобные атаки БПЛА, сказал премьер-министр страны.

Ранее экс-директор ЦРУ предрек последствия для Ирана в случае причастности к удару по базе США.

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