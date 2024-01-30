Размер текста
А
А
А

Раскрыто количество подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина

Турчак: в поддержку самовыдвижения Путина было собрано более 3,5 млн подписей

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Более 3,5 млн граждан поставили подписи в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает РИА Новости.

Он отметил, что в сборе подписей приняли участие 25 тыс. человек. При этом, по словам Турчака, именно упомянутое политическое объединение внесло основной вклад в достижение такого результата.

«Нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей — это больше половины от общего числа», — сказал он, выступая на заседании Генерального совета «Единой России».

Турчак добавил, что больше всего подписей было собрано в Кемеровской области. Здесь самовыдвижение Путина поддержали 74 тыс. граждан. Кроме того, регионами-лидерами по этому показателю стали Чувашская Республика и Республика Башкортостан с 64 и 58,5 тыс. подписей соответственно.

«У нас была задействована вся партийная структура — и региональные, и местные исполкомы, общественные приемные, штабы общественной поддержки. Всего партия организовала почти четыре тыс. площадок, на которых было собрано рекордное число подписей — за один день 316 тыс.», — подчеркнул представитель партии, имея в виду проведенный 16 января единый сбор подписей.

Ранее ЦИК РФ обнародовал декларацию о доходах Путина за последние шесть лет.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами