Раскрыто количество подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина

Более 3,5 млн граждан поставили подписи в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает РИА Новости.

Он отметил, что в сборе подписей приняли участие 25 тыс. человек. При этом, по словам Турчака, именно упомянутое политическое объединение внесло основной вклад в достижение такого результата.

«Нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей — это больше половины от общего числа», — сказал он, выступая на заседании Генерального совета «Единой России».

Турчак добавил, что больше всего подписей было собрано в Кемеровской области. Здесь самовыдвижение Путина поддержали 74 тыс. граждан. Кроме того, регионами-лидерами по этому показателю стали Чувашская Республика и Республика Башкортостан с 64 и 58,5 тыс. подписей соответственно.

«У нас была задействована вся партийная структура — и региональные, и местные исполкомы, общественные приемные, штабы общественной поддержки. Всего партия организовала почти четыре тыс. площадок, на которых было собрано рекордное число подписей — за один день 316 тыс.», — подчеркнул представитель партии, имея в виду проведенный 16 января единый сбор подписей.

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