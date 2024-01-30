В Финляндии хотят запретить второе гражданство для россиян

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступил за реформирование системы получения финского гражданства и предложил запретить россиянам получать финский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

«Система двойного гражданства должна быть реформирована таким образом, чтобы эффективно предотвратить различные попытки авторитарных стран оказывать влияние и другие вредные конфликты интересов. Необходимо перейти к взаимности в двойном гражданстве», — сказал Хяккянен.

По его словам, это означает, что россиянам больше не будут предоставлять второе гражданство.

До этого Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. Москва и Хельсинки подписали договор 13 апреля 2012 года.

В октябре 2023 года финские власти начали закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ. В период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года Хельсинки приостановил работу автомобильных пунктов пропуска, по истечении этого времени открыв два из них.

Ранее в Финляндии выступили против предоставления второго гражданства россиянам.