В Израиле высказались за пересмотр отношений с Россией

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид высказался за пересмотр отношений между Израилем и Россией с учетом позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Об этом он заявил израильскому изданию на русском языке ««Vesty».

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — считает Лапид.

По его словам, в России «однозначно встали на сторону ХАМАС, называя его легитимной организацией». Он отметил, что Израиль якобы «еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию».

При этом лидер израильской оппозиции указал на необходимость поддерживать отношения с Россией «по причинам стратегического характера».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что о палестинском государстве речь не идет.

Ранее Захарова отреагировала на заявления Госдепа, что РФ не осудила атаку ХАМАС на Израиль.