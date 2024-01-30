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В Израиле высказались за пересмотр отношений с Россией

Лидер оппозиции Израиля Лапид: нужно пересмотреть отношения с Россией

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Global Look Press

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид высказался за пересмотр отношений между Израилем и Россией с учетом позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Об этом он заявил израильскому изданию на русском языке ««Vesty».

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — считает Лапид.

По его словам, в России «однозначно встали на сторону ХАМАС, называя его легитимной организацией». Он отметил, что Израиль якобы «еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию».

При этом лидер израильской оппозиции указал на необходимость поддерживать отношения с Россией «по причинам стратегического характера».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что о палестинском государстве речь не идет.

Ранее Захарова отреагировала на заявления Госдепа, что РФ не осудила атаку ХАМАС на Израиль.

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