Захарова отреагировала на заявления Госдепа, что РФ не осудила атаку ХАМАС на Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Госдепа США, что Москва проигнорировала в Совете Безопасности ООН просьбу некоторых его членов осудить палестинскую группировку ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября. По ее словам, это является искажением реальности.

«Так искажать реальность нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет. Дело в том, что 18 октября 2023 США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением ХАМАС. Занавес», — написала Захарова, комментируя слова заместителя американского госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи.

Замгоссекретаря США на заседании СБ ООН также заявила, что у нее вызывает недоумение, что Совет Безопасности до сих пор не может осудить ХАМАС за его террористическую атаку на Израиль.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Совбез ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению боевых действий в секторе Газа.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.