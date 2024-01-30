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В Иране заявили, что Вашингтону известны пути решения конфликта в секторе Газа

Глава МИД Ирана: Белый дом понимает, что кризис в Газе можно решить политически

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что администрация президента США Джо Байдена отдает себе отчет, что решение конфликта между Израилем и ХАМАС является политическим. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, Белый дом «прекрасно осознает», что положить конец войне на территории палестинского анклава «можно политически». Глава МИД Ирана подчеркнул, что дипломаты «активно работают в этом направлении».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее в Иране указали на кризис мирового сообщества из-за конфликта в секторе Газа.

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