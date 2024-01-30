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В Швеции признали провал западных санкций против России

Шведский политолог Краг: РФ наращивает военный потенциал, несмотря на санкции

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжает наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил заместитель директора Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики Швеции Мартин Краг, его слова приводит шведский телеканал SVT.

«Это очень необычно. Лишь немногие страны имели амбиции стать самодостаточными. Это расширение уже давно финансируется с помощью этих доходов от нефти и газа, которые продаются остальному миру. И большая часть расходов государственного бюджета идет непосредственно на наращивание этого военного потенциала», — заявил Краг.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия работает над новой системой экономических связей, поскольку предыдущая оказалась ненадежной.

По его словам, Кремль внимательно следит за происходящими в мире процессами и «выстраивает новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной».

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