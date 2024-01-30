В Банке России рассказали о повестке стран БРИКС в 2024 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что страны БРИКС в 2024 году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о приоритетах и целях центральных банков объединения в текущем году, Набиуллина отметила, что БРИКС собирается «выходить с насыщенной повесткой», однако при этом будет придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, заложенных в предыдущие годы. Из них глава ЦБ РФ выделила четыре ключевых.

«Первое — это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах», — сказала Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий. Как рассказала глава Банка России, участники БРИКС хотят обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Набиуллина отметила, что это позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране объединения.

Еще одной темой в повестке глава ЦБ РФ назвала кибербезопасность в финансовой сфере. По словам Набиуллиной, Центробанк хочет предложить партнерам провести трансграничные киберучения.

Четвертым направлением станет устойчивое развитие и адаптация экономик к климатическим изменениям. Как отметила Набиуллина, страны БРИКС очень заинтересованы этим и хотят активно продвигать данную тему.

«В частности, хотим обсудить с коллегами, как можно интегрировать климатические риски в финансовое регулирование, как развивать стандарты для зеленых и адаптационных облигаций», — сказала глава Центробанка.

С 1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС. Полноценную работу в организации с этого года начнут пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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