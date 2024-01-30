Директор ЦРУ назвал ключевой фактор для безопасности Израиля

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что ключом к безопасности Израиля и всего региона являются его отношения с Ираном. Такую точку зрения он высказал в статье для издания Foreign Affairs.

«Иранский режим воодушевился кризисом и, похоже, готов сражаться до последнего регионального представителя, одновременно расширяя свою ядерную программу и создавая условия для российской агрессии», — пишет Бернс.

В то же время он не сообщает, как, с его точки зрения, Соединенные Штаты должны действовать в отношении Ирана.

Директор ЦРУ также отмечает, что «ни одна» проблема на Ближнем Востоке не может быть решена без «активного руководства США».

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что администрация президента США Джо Байдена отдает себе отчет, что решение конфликта между Израилем и ХАМАС является политическим. Глава МИД Ирана подчеркнул, что дипломаты «активно работают в этом направлении».

Ранее Нетаньяху рассказал об опасности для Европы и США в случае победы ХАМАС.