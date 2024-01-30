Размер текста
А
А
А

Директор ЦРУ назвал ключевой фактор для безопасности Израиля

Глава ЦРУ Бернс: ключом к безопасности Израиля являются отношения с Ираном

close
100%
Imago/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что ключом к безопасности Израиля и всего региона являются его отношения с Ираном. Такую точку зрения он высказал в статье для издания Foreign Affairs.

«Иранский режим воодушевился кризисом и, похоже, готов сражаться до последнего регионального представителя, одновременно расширяя свою ядерную программу и создавая условия для российской агрессии», — пишет Бернс.

В то же время он не сообщает, как, с его точки зрения, Соединенные Штаты должны действовать в отношении Ирана.

Директор ЦРУ также отмечает, что «ни одна» проблема на Ближнем Востоке не может быть решена без «активного руководства США».

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что администрация президента США Джо Байдена отдает себе отчет, что решение конфликта между Израилем и ХАМАС является политическим. Глава МИД Ирана подчеркнул, что дипломаты «активно работают в этом направлении».

Ранее Нетаньяху рассказал об опасности для Европы и США в случае победы ХАМАС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами