Нетаньяху рассказал об опасности для Европы и США в случае победы ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что безопасность Соединенных Штатов и Европы окажется под вопросом, если Израиль не доведет до конца операцию против радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Talk TV.

По его словам, если варварство победит на Ближнем Востоке, то «Европа и Америка будут следующими».

«Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять», — заявил Нетаньяху.

С его точки зрения, Западу необходимо рассматривать события в палестинском анклаве как «мелкую стычку», а как серьезную конфронтацию с участием «оси зла Ирана». Он подчеркнул, что если международное сообщество не может выдержать давления со стороны общественности, то еврейское государство будет действовать в одиночку.

«Мы сделаем то, что должны сделать», — констатировал премьер Израиля.

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт может быть завершен лишь после нейтрализации радикального движения ХАМАС.

«Эта война может завершиться только «нокаутом» для ХАМАС», — заявил министр в ходе встречи с военнослужащими.

По оценке Галанта, у террористов должно остаться на выбор два варианта — или сдаться, или быть ликвидированными.

Ранее в Израиле предупредили, что война против ХАМАС может продлиться целое поколение.