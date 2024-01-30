Бабурин объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов

Председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин объяснил, почему снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его слова приводит RT.

«Мне понравились действия Путина... Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — заявил он.

Он отметил, что Путин внес в Конституцию защиту духовно-нравственных ценностей, а в 2022 году начал специальную военную операцию (СВО) на Украине.

30 января стало известно, что Бабурин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах. Сразу после этого Бабурин заявил, что выходит из предвыборной гонки, а также призвал поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина.

Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 26 декабря 2023 года.

Ранее ЦИК опубликовал декларацию о доходах Путина за шесть лет.