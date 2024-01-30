В Раде высказались о планах по официальному откупу от мобилизации

На Украине вряд ли будет официально принята схема платного уклонения от мобилизации. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк, сообщает издание «Страна.ua».

«Такой шаг будет говорить о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться», — заявил Нагорняк.

При этом, по словам депутата, все понимают, что де-факто те, кто «имел ресурс и нежелание идти воевать», уже давно обзавелись необходимыми документами для освобождения от службы. «Поэтому их нужно просмотреть. Всех без исключения», — заявил Нагорняк.

28 января на Украине назвали цены на бронь от мобилизации. Депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что для бизнеса стоимость брони от мобилизации на Украине может составить от 6 до 50 тыс. гривен (от $159 до $1330) в месяц.

В тот же день в Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации на Украине.

30 января в Раду поступил новый проект закона о мобилизации.

Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил об околонулевой эффективности мобилизованных украинцев.