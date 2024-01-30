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В Раде высказались о планах по официальному откупу от мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: платного уклонения от мобилизации не будет

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РИА «Новости»

На Украине вряд ли будет официально принята схема платного уклонения от мобилизации. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк, сообщает издание «Страна.ua».

«Такой шаг будет говорить о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться», — заявил Нагорняк.

При этом, по словам депутата, все понимают, что де-факто те, кто «имел ресурс и нежелание идти воевать», уже давно обзавелись необходимыми документами для освобождения от службы. «Поэтому их нужно просмотреть. Всех без исключения», — заявил Нагорняк.

28 января на Украине назвали цены на бронь от мобилизации. Депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что для бизнеса стоимость брони от мобилизации на Украине может составить от 6 до 50 тыс. гривен (от $159 до $1330) в месяц.

В тот же день в Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации на Украине.

30 января в Раду поступил новый проект закона о мобилизации.

Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил об околонулевой эффективности мобилизованных украинцев.

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