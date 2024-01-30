Размер текста
А
А
А

В США телеведущая выругалась в прямом эфире, критикуя республиканцев

Fox: американская телеведущая выругалась в прямом эфире, критикуя республиканцев

close
100%
Mel Evans/AP

Ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид выругалась в прямом эфире, критикуя Республиканскую партию на фоне продолжающегося обсуждения сделки в конгрессе США по южной границе и предоставления помощи Украине. Об этом сообщает Fox News.

«На выходных президент Байден заявил, что готов принять меры, если конгресс серьезно настроен на решение пограничного вопроса», — сказала Рид.

Затем, как сообщается, телеканал перешел к показу высказываний Байдена по этой проблеме, которые внезапно прервались словами Рид: «Начинаем еще одну чертову войну».

Как отмечается, Рид сказала это со смехом, после чего звук ведущей был немедленно отключен.

Телеканал MSNBC не ответил на запрос Fox News о комментариях относительно инцидента с бранной речью в эфире.

До этого внучка президента США Джо Байдена Наоми Байден раскритиковала американского журналиста и ведущего Джесси Уоттерса за его слова об отношении президента к миграционной проблеме на южной границе США.

Ранее в США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами