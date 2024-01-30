В США телеведущая выругалась в прямом эфире, критикуя республиканцев

Ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид выругалась в прямом эфире, критикуя Республиканскую партию на фоне продолжающегося обсуждения сделки в конгрессе США по южной границе и предоставления помощи Украине. Об этом сообщает Fox News.

«На выходных президент Байден заявил, что готов принять меры, если конгресс серьезно настроен на решение пограничного вопроса», — сказала Рид.

Затем, как сообщается, телеканал перешел к показу высказываний Байдена по этой проблеме, которые внезапно прервались словами Рид: «Начинаем еще одну чертову войну».

Как отмечается, Рид сказала это со смехом, после чего звук ведущей был немедленно отключен.

Телеканал MSNBC не ответил на запрос Fox News о комментариях относительно инцидента с бранной речью в эфире.

До этого внучка президента США Джо Байдена Наоми Байден раскритиковала американского журналиста и ведущего Джесси Уоттерса за его слова об отношении президента к миграционной проблеме на южной границе США.

Ранее в США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса.