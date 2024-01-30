В Госдуме предупредили Залужного об опасности для жизни из-за Зеленского

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет высказал точку зрения, что глава Украины Владимир Зеленский может пойти на физическую ликвидацию главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку воспринимает его как политического оппонента. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам Шеремета, Зеленский попытается любой ценой сохранить власть, без которой останется «не у дел». В связи с этим он может рассматривать вариант физического устранения Залужного, считает депутат.

«Жизнь Залужного в опасности, и ему нужно опасаться Зеленского, который преуспел за последние годы в террористических методах и ударах в спину», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет также отметил, что история с якобы увольнением главкома ВСУ «обнажает кризис украинской власти, которая стала похожа на банку с пожирающими друг друга пауками».

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Ранее Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении.