Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении

Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликовал фотографию из рабочего кабинета на фоне появившейся ранее информации о его возможном увольнении с должности. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре Залужный находится в своем офисе вместе с начальником Генштаба Украины Сергеем Шапталой.

Какого-либо текстового комментария к фотографии не прикреплено.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Минобороны США не стало комментировать появившиеся сообщения о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее в Совфеде объяснили сообщения о якобы увольнении Залужного.