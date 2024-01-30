Бабурин сдал подписи в ЦИК и снялся с выборов

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сразу после этого Бабурин заявил, что выходит из предвыборной гонки, а также призвал поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина.

Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 26 декабря минувшего года. РОС принял решение выдвинуть кандидатом в президенты РФ Бабурина 23 декабря.

29 января стало известно, что в фонды кандидатов на пост президента РФ поступила сумма в размере более 663,5 млн рублей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее член ОП РФ назвала впечатляющим количество подписей в поддержку выдвижения Путина.