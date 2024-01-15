Новое правительство Польши не откажется от требований репараций от Германии

После прихода к власти нового правительства Польша не откажется от требований репараций от Германии, но не будет настаивать на прежней сумме. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

«Германия — не только наши союзники, но и экономические друзья. Ярослав Качиньский из словесной и дипломатической агрессии по отношению к немцам делает ведущий элемент повествования во внутренней политике, как это было по отношению к иммигрантам (...). Все они были описаны как глупые (…). Внешняя политика должна быть эффективной, а не эффектной», — сказал Шейна.

Однако тема репараций все равно не исчезнет из польско-германских отношений, так как решение Сейма по этом вопросу ранее было принято почти единогласно. По словам Шейны, до недавнего времени работу МИД Польши в этом направлении можно было описать словами «большие декларации, никаких результатов».

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

6 декабря стало известно, что в Польше готовят резолюцию с требованием репараций не только от Германии, но и от России.

2 ноября в МИД Польши заявляли, что новый кабмин может отказаться от репараций от Германии.

Ранее польский премьер Моравецкий заявил о выгоде для самой Германии выплаты репараций Польше.