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Новое правительство Польши не откажется от требований репараций от Германии

Rzeczpospolita: Польша не откажется от требований репараций со стороны Германии

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Depositphotos

После прихода к власти нового правительства Польша не откажется от требований репараций от Германии, но не будет настаивать на прежней сумме. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

«Германия — не только наши союзники, но и экономические друзья. Ярослав Качиньский из словесной и дипломатической агрессии по отношению к немцам делает ведущий элемент повествования во внутренней политике, как это было по отношению к иммигрантам (...). Все они были описаны как глупые (…). Внешняя политика должна быть эффективной, а не эффектной», — сказал Шейна.

Однако тема репараций все равно не исчезнет из польско-германских отношений, так как решение Сейма по этом вопросу ранее было принято почти единогласно. По словам Шейны, до недавнего времени работу МИД Польши в этом направлении можно было описать словами «большие декларации, никаких результатов».

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

6 декабря стало известно, что в Польше готовят резолюцию с требованием репараций не только от Германии, но и от России.

2 ноября в МИД Польши заявляли, что новый кабмин может отказаться от репараций от Германии.

Ранее польский премьер Моравецкий заявил о выгоде для самой Германии выплаты репараций Польше.

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