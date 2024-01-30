Размер текста
А
А
А

Орбан заявил об идеологической войне против Венгрии со стороны ЕС

Орбан заявил, что Евросоюз ведет идеологическую войну против Венгрии

close
100%
Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) в последние несколько лет ведет идеологическую войну против Будапешта. Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал Орбан.

По его словам, ЕС все больше движется в сторону империализма.

Премьер Венгрии отметил, что Евросоюз все меньше похож на сообщество суверенных государств. Политическое объединение пытается заставить страны участвовать в том, чего они не желают, несмотря на закрепленные в договорах права и разумные аргументы, подчеркнул Орбан.

Венгрия живет в подобных условиях много лет, констатировал он.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС, написала о том, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. По информации издания, Брюссель изложил в документе стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в шантаже, несмотря на уступки по Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами