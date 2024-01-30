Орбан заявил об идеологической войне против Венгрии со стороны ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) в последние несколько лет ведет идеологическую войну против Будапешта. Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал Орбан.

По его словам, ЕС все больше движется в сторону империализма.

Премьер Венгрии отметил, что Евросоюз все меньше похож на сообщество суверенных государств. Политическое объединение пытается заставить страны участвовать в том, чего они не желают, несмотря на закрепленные в договорах права и разумные аргументы, подчеркнул Орбан.

Венгрия живет в подобных условиях много лет, констатировал он.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС, написала о том, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. По информации издания, Брюссель изложил в документе стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в шантаже, несмотря на уступки по Украине.