В Венгрии обвинили ЕС в шантаже, несмотря на уступки по Украине

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) шантажирует Будапешт, несмотря на предложенный компромисс по Украине, который позволит выделить финансирование Киеву перед саммитом организации. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Брюссель использует шантаж против Венгрии, как будто завтрашнего дня не будет, несмотря на то, что мы предложили компромисс», — написал Орбан.

На странице в соцсети он подтвердил, что Венгрия дала понять о своей готовности к уступкам, которые позволят профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине в €50 млрд.

«Теперь совершенно ясно: это шантаж, не имеющий ничего общего с верховенством права. И теперь они даже не пытаются это скрыть! Что бы ни случилось, в Брюсселе нужны изменения!» — говорится в публикации.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС, написала о том, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. По информации издания, Брюссель изложил в документе стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов.

Ранее в Европарламенте заявили о диктатуре ЕС в связи с ситуацией с Венгрией.