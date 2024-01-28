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В Иране указали на кризис мирового сообщества из-за конфликта в секторе Газа

В МИД Ирана указали на кризис мирового сообщества из-за конфликта в секторе Газа

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MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что война на территории сектора Газа показала «серьезный кризис» морали и эффективности международного сообщества. Его слова приводит Al Jazeera.

«Это кризис, который послужит проверкой лозунгов о равенстве и правах человека последнего столетия, и еще неизвестно, как мировое сообщество выйдет из этого испытания», — сказал Абдоллахиан.

Он также указал на «широкомасштабные военные преступления» Израиля на территории палестинского анклава.

«Любой свободный человек должен спросить себя и, конечно же, лидеров международного сообщества: «Чего международные организации достигли в разрешении этого кризиса?» — отметил глава МИД Ирана.

До этого он заявил, что Израиль и США должны прекратить агрессию в секторе Газа. Он также отметил, что еврейское государство не приблизит момент освобождения пленных за счет бомбардировки палестинского анклава.

Ранее Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и Красном море.

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