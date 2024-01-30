Хейли призвала Байдена уничтожить лидеров КСИР на фоне атак на Ближнем Востоке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала действующую администрацию Джо Байдена нанести точечные удары, чтобы «уничтожить» представителей Ирана, которые могут быть ответственны за атаки по американским войскам на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью Fox News.

По ее словам, речь идет не о «сильном ударе» по Ирану, а об «умном ударе по Ирану».

«Ему нужно преследовать Корпус стражей исламской революции, КСИР, ему нужно преследовать его руководство, тех, кто принимает решения. Именно это ставит их в тупик», — считает Хейли.

Как отметила кандидат в президенты США, Иран не волнует, если уничтожают «их оборудование, оружие, прокси-боевиков», поскольку эти ресурсы можно быстро восстановить.

«Что их волнует, так это когда вы касаетесь их денег или их руководства. Вот что привлекает внимание Ирана», — сказала Хейли.

До этого бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон призвал к «непропорциональным ударам» по территории Ирана после атаки на базу Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании.

С точки зрения Болтона, США следует «причинить достаточно боли Ирану», чтобы гарантировать, что Тегеран больше не будет совершать попыток нападения на американские войска.

Ранее в Белом доме пообещали ответ на атаки своих военных на Ближнем Востоке.