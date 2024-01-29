В Белом доме пообещали ответ на атаки своих военных на Ближнем Востоке

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что Соединенные Штаты ответят на атаку своих военнослужащих на Ближнем Востоке. В эфире NBC он заявил, что Вашингтон выбирает время и способ для ответных мер.

«Мы безусловно ответим... Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем», — сказал Кирби.

В то же время он отказался уточнять, какие меры рассматривают в Вашингтоне как вариант ответных действий.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.