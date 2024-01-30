Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»

Во время своего визита в США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что он уверен в продолжении поддержки Украины со стороны всех союзников по альянсу. Он отметил, что помощь Украине не является благотворительностью, а скорее инвестицией в безопасность стран — членов альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг также выразил мнение, что предоставление оружия Украине является путем к миру.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине, заявляя, что такие поставки станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что поставляя оружие на Украину, страны НАТО «играют с огнем» и не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. По его словам, демонстрацией открытых дверей альянса является вступление в НАТО Финляндии, а также почти завершенный процесс присоединения Швеции.

Столтенберг также призывал американских законодателей продолжить поддержку Украины и выделить Киеву необходимое финансирование.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.