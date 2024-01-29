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Бывший президент Чехии рассказал, когда на самом деле начался конфликт на Украине

Экс-глава Чехии Клаус: украинский конфликт начался на саммите НАТО в 2008 году

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (в 2003—2013 гг.) заявил, что конфликт на Украине начался на саммите Североатлантического альянса в 2008 году. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

По мнению бывшего главы государства, данный конфликт начался 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте. В тот день на этом мероприятии было принято решение о приеме Украины и Грузии в альянс, напомнил он.

«Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой. Я пытался возражать против этого. Это решение было продавлено США и Великобританией вопреки позиции большинства стран-участниц и вопреки позициям Германии и Франции», — сказал Клаус.

По его словам, даже тогдашний посол США в РФ Уильям Бернс предупреждал руководство, что такой шаг стал бы переходом всех «красных линий» для России.

Как отметил экс-лидер Чехии, весь украинский конфликт можно и необходимо было избежать.

«Мы должны признать, что мы — остальной мир — потерпели неудачу», — добавил он.

До этого Клаус заявил, что Россию спровоцировали на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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