Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии оценили решение США по СПГ для Европы

РИА Новости: решение США по СПГ не отразится на среднесрочных поставках в ЕС

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Пауза в одобрении новых поставок СПГ из США не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По его словам, в США проинформировали, что пересмотр повлечет за собой временную паузу в утверждении еще не одобренных разрешений на экспорт газа, но не отразится на уже одобренных экспортных проектах.

До этого стало известно, что из-за решения американского лидера Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Европе грозит холод. 

Ранее администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, писал, что Соединенные Штаты исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам — членам Евросоюза справиться с энергетическим кризисом.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами