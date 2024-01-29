В Еврокомиссии оценили решение США по СПГ для Европы

Пауза в одобрении новых поставок СПГ из США не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По его словам, в США проинформировали, что пересмотр повлечет за собой временную паузу в утверждении еще не одобренных разрешений на экспорт газа, но не отразится на уже одобренных экспортных проектах.

До этого стало известно, что из-за решения американского лидера Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Европе грозит холод.

Ранее администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, писал, что Соединенные Штаты исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам — членам Евросоюза справиться с энергетическим кризисом.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.