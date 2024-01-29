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В Литве указали на опасность изъятия российских активов для ЕС

Посол Литвы Пранцкявичюс: конфискация активов России может быть опасна для ЕС

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что изъятие замороженных активов России может быть опасно для политического объединения, однако не следует бояться подобных мер. Его слова передает «Sputnik.Литва».

«Мы всегда с позиции в Вильнюсе считали, что нет причин бояться решать вопрос о замороженных средствах. <…> Эти опасения, на наш взгляд, в основном преувеличены. Конечно, реальные шаги в этом направлении покажут, насколько реальны были эти опасения или нет. И я надеюсь, что это усилит мотивацию стран-партнеров двигаться вперед», — сказал Пранцкявичюс.

Посол отметил, что амбиции у стран Евросоюза «гораздо масштабнее – найти законные способы конфисковать все замороженные активы российского Центрального банка чтобы использовать их для восстановления Украины.

До этого сообщалось, что в ЕС нет согласия насчет конфискации российских активов. Европейские чиновники озабочены не столько политическим вопросом передачи российских активов третьим странам, сколько юридическими последствиями.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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