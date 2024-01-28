В Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов

Конфискация замороженных российских активов обернется для стран Запада уничтожением их собственных финансовых институтов. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Помимо того, что мы можем сделать сами, они сами себя глобально уничтожат такими решениями. В общем-то, любой разумный финансист, политик не будет сильно рисковать своими средствами, используя платежные системы или валюты или финансовые инструменты стран, которые позволяют себе так вольно обращаться с международным национальным правом», — объяснил сенатор.

По словам Климова, в ответ на конфискацию активов Россия может ответить зеркально, поскольку на ее территории есть имущество недружественных стран.

26 января комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей».

За документ, который позволяет изъять российские активы, проголосовали 20 из 21 члена профильного комитета. Председатель комитета Беа Кардин отметил, что этот законопроект впервые создаст условия для конфискации средств государства, с которым США не находятся в состоянии войны.

Позднее в МИД РФ заявили, что любые попытки изъять активы страны столкнутся с «адекватным и эффективным ответом».

Ранее глава ЦБ Италии предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов.