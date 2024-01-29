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Названо содержание удивившей Путина папки

Внутри удивившей Путина папки оказались документы по Союзному государству

Внутри удивившей президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего Государственного Совета папки оказались документы по Союзному государству России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала сотрудников кремлевского пула Ria_Kremlinpool.

«Результаты союзного взаимодействия удивили даже Путина», — говорится в подписи к видео.

На кадрах, попавших в трансляцию Кремля, видно как президент эмоционально реагирует и удивляется толщине содержимого папки, приподнимает ее и кому-то передает.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства происходит в понедельник, 29 января, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Во время него Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут работать совместно для обеспечения равной и неделимой безопасности. Он отметил, что РФ и Белоруссия в условиях внешнего давления оказывают друг другу поддержку и имеют общий взгляд на глобальные и региональные проблемы.

Ранее Лукашенко предложил Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.

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