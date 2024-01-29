Названо содержание удивившей Путина папки

Внутри удивившей президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего Государственного Совета папки оказались документы по Союзному государству России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала сотрудников кремлевского пула Ria_Kremlinpool.

«Результаты союзного взаимодействия удивили даже Путина», — говорится в подписи к видео.

На кадрах, попавших в трансляцию Кремля, видно как президент эмоционально реагирует и удивляется толщине содержимого папки, приподнимает ее и кому-то передает.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства происходит в понедельник, 29 января, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Во время него Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут работать совместно для обеспечения равной и неделимой безопасности. Он отметил, что РФ и Белоруссия в условиях внешнего давления оказывают друг другу поддержку и имеют общий взгляд на глобальные и региональные проблемы.

Ранее Лукашенко предложил Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.