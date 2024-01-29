В Белом доме оценили переговоры по сектору Газа в Париже

Прошедшие в Париже переговоры по ситуации в секторе Газа, в которых приняли участие директор ЦРУ Уильям Бернс и представители Египта, Израиля и Катара, можно назвать конструктивными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит телеканал CNN.

«Переговоры были рассудительными, они были серьезными. Я даже скажу, что они были конструктивными», – сказал Кирби.

При этом он призвал не относиться к результатам встречи слишком оптимистично. По его словам, необходимо проделать еще много работы, чтобы прийти к новой договоренности по возвращению заложников.

29 января стало известно, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, Иордании, Египта, а также представители Палестинской национальной администрации (ПНА) провели встречу в Эр-Рияде, где обсудили планы послевоенного управления сектором Газа.

До этого сообщалось, что американские дипломаты обсудили с арабскими странами отставку лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее сообщалось о переговорах по вопросу прекращения огня в секторе Газа на четыре месяца.