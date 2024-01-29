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В Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном

Белый дом: США не хотят войны с Ираном и эскалации на Ближнем Востоке

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Kevin Lamarque/Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире NBC.

«Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и чтобы атаки на американских военных там остановились.

До этого экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что удар по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании является «серьезной эскалацией» на Ближнем Востоке на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, а также предрек «последствия» для Ирана в случае, если будет доказана причастность Тегерана к атаке. В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения.

Ранее стали известны ответственные за удар по базе США.

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