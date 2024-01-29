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В Израиле предупредили, что война против ХАМАС может продлиться целое поколение

Экс-глава МО Израиля Ганц: война против ХАМАС может продлиться целое поколение

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Ronen Zvulun/Reuters

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, член военного кабинета Израиля предупредил, что война еврейского государства против радикальной группировки ХАМАС может продлиться «целое поколение». Об этом он заявил на встрече с жителями юга страны, сообщает телеканал Channel 12.

Ганц отметил, что Израиль, возможно, будет вести войну против ХАМАС в течение многих лет, однако у пленников на территории сектора Газа нет столько времени.

«Эта война может длиться год, десять лет или даже целое поколение. У нас есть время уничтожить ХАМАС. У заложников нет времени – сейчас это приоритет», — заявил Ганц.

Он подчеркнул, что устранение угрозы для Израиля займет время, однако выразил надежду, что «летом будет относительная безопасность». Также он пообещал, что в скором времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйдет на границу с Египтом к КПП «Рафах».

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт может быть завершен лишь после нейтрализации радикального движения ХАМАС.

«Эта война может завершиться только «нокаутом» для ХАМАС», — заявил министр в ходе встречи с военнослужащими.

По оценке Галанта, у террористов должно остаться на выбор два варианта — или сдаться, или быть ликвидированными.

Ранее Нетаньяху подтвердил приверженность к полному уничтожению ХАМАС.

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