В Израиле предупредили, что война против ХАМАС может продлиться целое поколение

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, член военного кабинета Израиля предупредил, что война еврейского государства против радикальной группировки ХАМАС может продлиться «целое поколение». Об этом он заявил на встрече с жителями юга страны, сообщает телеканал Channel 12.

Ганц отметил, что Израиль, возможно, будет вести войну против ХАМАС в течение многих лет, однако у пленников на территории сектора Газа нет столько времени.

«Эта война может длиться год, десять лет или даже целое поколение. У нас есть время уничтожить ХАМАС. У заложников нет времени – сейчас это приоритет», — заявил Ганц.

Он подчеркнул, что устранение угрозы для Израиля займет время, однако выразил надежду, что «летом будет относительная безопасность». Также он пообещал, что в скором времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйдет на границу с Египтом к КПП «Рафах».

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт может быть завершен лишь после нейтрализации радикального движения ХАМАС.

«Эта война может завершиться только «нокаутом» для ХАМАС», — заявил министр в ходе встречи с военнослужащими.

По оценке Галанта, у террористов должно остаться на выбор два варианта — или сдаться, или быть ликвидированными.

Ранее Нетаньяху подтвердил приверженность к полному уничтожению ХАМАС.