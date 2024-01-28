Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приверженность к полному уничтожению ХАМАС на территории сектора Газа, заявив, что единственным приемлемым результатом противостояния является ликвидация радикальной группировки и любой угрозы, которую он может представлять для еврейского государства. Его слова приводит Bloomberg.

Нетаньяху отметил, что, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «закончит работу» на территории палестинского анклава, там не будет антисемитских настроений.

По его словам, если Израиль «не уничтожит террористов ХАМАС, этих «новых нацистов», то атака, похожая на события 7 октября 2023 года, «станет лишь вопросом времени».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Байден попросил Нетаньяху ограничить масштабы операции в секторе Газа.