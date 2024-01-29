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Израиль нанес удар по центру с иранскими советниками в Сирии

Tasnim: ВС Израиля нанесли удар по центру с иранскими советниками в Дамаске

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Mohammed Salem/Reuters

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по центру в Дамаске, где, предположительно, располагались иранские советники. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Некоторые новостные источники сообщают о новой агрессии сионистского режима в пригороде Дамаска», — говорится в сообщении издания.

По данным агентства, по меньшей мере двое мирных жителей погибли в результате удара. При этом не уточняется, есть ли жертвы среди иранских советников.

Агентство также сообщило об активизации работы сирийской системы ПВО и о «борьбе с враждебными целями» в небе над Дамаском.

До этого сообщалось, что четыре представителя КСИР Ирана погибли в результате удара Израиля по Дамаску.

Ранее эксперты оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.

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