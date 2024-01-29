Эксперты оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана

США не пойдут на конфронтацию и полномасштабную войну с Ираном, убежден старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Ответ на атаку беспилотников на базу США в Иордании будет точечным, заявил он в беседе с НСН, назвав слухи о планах США нанести жесткий ответ «спекуляциями» СМИ.

«Я думаю, что американцы проведут один из видов спецоперации против группы людей, которые осуществили эту атаку. Спецоперацию, направленную на уничтожение. Такая обстановка сейчас на Ближнем Востоке, что американцы не могут позволить себе не среагировать решительно на этот инцидент. Большая война никому не нужна, нет выгод от нее», — пояснил Чупрыгин, подчеркнув, что все участники эскалации в регионе стараются не допустить начала полномасштабной региональной войны.

СМИ распространяют «спекуляции» на тему того, что ответ США будет в разы жестче, чем реакция на войну между Израилем и ХАМАС, добавил эксперт. По его мнению, это «разговоры ни о чем», так как до сих пор нет четкой ясности, чей беспилотник атаковал американскую базу.

«По умолчанию все показывают пальцем на Иран, но не факт, что это так. Сейчас американцы занимаются анализом разведанных, чтобы принять решение», — считает Чупрыгин.

Напомним, в ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании, жертвами стали трое военных. При этом Иран отрицает свою причастность к удару. СМИ писали, что после атаки в США начали рассматривать варианты ответа, в том числе — с помощью тайной операции против Ирана.

Ранее американский журналист назвал душевнобольными сенаторов, призывающих атаковать Иран.