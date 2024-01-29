В ЦИК назвали сумму, поступившую в избирательные фонды кандидатов в президенты

В фонды кандидатов на пост президента РФ поступила сумма в размере более 663,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обновленным данным, в фонды претендента от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина зачислено 6,2 млн руб, претендента от «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова – 125 тыс. руб., кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова – 55 млн руб., в фонд Сергея Малинковича, представляющего «Коммунистов России» – 369,3 тыс. руб., кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина – 66,3 млн руб., действующего президента Владимира Путина – 472,3 млн руб.

В фонд претендента от ЛДПР Леонида Слуцкого поступило 50,1 млн руб., Николая Харитонова от КПРФ – 12 млн руб.

Отмечается, что изменения не коснулись фондов самовыдвиженцев Рады Русских, Анатолия Баташева и претендентки от Демократической партии РФ Ирины Свиридовой.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил.

Ранее в ЦИК назвали число желающих участвовать в онлайн-голосовании на выборах в президенты РФ.