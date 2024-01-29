Австрия прекратила финансирование агентства ООН из-за обвинений в его связях с ХАМАС

Австрия приостановила выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в адрес организации в связях с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер на своей странице в соцсети X.

«Австрия приостанавливает выплаты БАПОР», — заявил канцлер.

Он призвал БАПОР и ООН провести всеобъемлющее расследование предполагаемых связей организации с ХАМАС.

До этого Израиль предоставил США досье с обвинениями сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС.

Франция также временно прекратила финансирование БАПОР. Выделение средств организации также прекратила Великобритания, а Германия заявила о намерении это сделать.

Ранее Нетаньяху прокомментировал усилия по освобождению заложников в Газе.