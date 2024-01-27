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Нетаньяху прокомментировал усилия по освобождению заложников в Газе

Нетаньяху: усилия по освобождению заложников в Газе ведутся круглосуточно

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JINI/Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что усилия для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, включая полную ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников ведутся круглосуточно, передает РИА Новости.

По его словам, у граждан Израиля есть обязательство достичь всех целей войны, а именно ликвидировать ХАМАС, вернуть всех похищенных и обеспечить гарантии того, что сектор Газа больше не будет угрозой для страны.

«У нас нет другого выхода, кроме как добиться полной победы. Даже если это займет время — мы не откажемся от этой миссии», — заявил он.

Кроме этого, премьер отметил, что Израиль никогда не забудет «ужасы 7 октября». Он напомнил, что к настоящему моменту были возвращены 110 похищенных, и власти страны намерены вернуть всех остальных домой.

«Мы заняты этим круглосуточно, в том числе и сейчас», — подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС назвал главную причину обвинений против ВОЗ и БАПОР.

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