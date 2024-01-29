Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на фоне осложнившейся международной обстановки столкнется с рядом сложностей в случае, если она решить выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя ведомства и переизберется. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«На фоне суеты и борьбы за власть ясно проступает одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще более сложным», — говорится в сообщении издания.

В частности, пишет агентство, помимо поддержки Украины и урегулирования конфликта в секторе Газа, Евросоюзу необходимо не допустить «зажатия» между США и Китаем.

Кроме того, по оценке Bloomberg, ограниченное финансирование и проблемы с реализацией климатических инициатив, а также программ восстановления после пандемии коронавируса делают внутренний конфликт в ЕС «почти гарантированным».

До этого политолог Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал планы Европейского союза выделить единую консолидированную помощь Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на серьезные проблемы в экономике ЕС, США будут все больше втягивать политическое объединение в противостояние с Россией через Киев.

Ранее Евросоюз признал намерение подорвать экономику России.